By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
IND vs PAK- भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना हमारे कंट्रोल में नहीं, यह सरकार का फैसला: सलमान अली आगा
इस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ होने वाले अपने मैच का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले उसके कप्तान ने कहा कि यह सरकार का फैसला है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है.
Pakistan Captain Salman Ali Agha Statement on Boycotting Match Against India: पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने क्रिकेट बोर्ड के रुख को बरकरार रखते हुए गुरुवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला उनकी सरकार ने लिया था और यह उनके नियंत्रण में नहीं था. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को यहां होने वाले अपने बहुप्रतीक्षित पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप लीग मैच का रविवार को बहिष्कार करने की घोषणा की. हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने सात फरवरी से शुरू होने वाली प्रतियोगिता में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी.
सलमान ने कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘भारत का मैच हमारे नियंत्रण में नहीं है. यह सरकार और पीसीबी का फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं. वे जो भी कहेंगे, हम वही करेंगे.’ टी20 वर्ल्ड कप शनिवार को भारत और श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियम में शुरू होगा.
सलमान ने कहा कि अगर दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी नॉकआउट में फिर आमने-सामने होते हैं तो वे फिर से पाकिस्तान सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करेंगे. सलमान ने कहा, ‘अगर हमें सेमीफाइनल या फाइनल में उनके साथ फिर से खेलना पड़ा तो हमें उनके (सरकार के) पास वापस जाना होगा और उनकी सलाह पर काम करना होगा.’
आधिकारिक सरकारी बयान के माध्यम से बताया गया पाकिस्तान का यह फैसला टूर्नामेंट से बांग्लादेश को हटाने के खिलाफ एक राजनीतिक विरोध है. आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) ने सुरक्षा कारणों से मुकाबलों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने के बांग्लादेश के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था.
यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान को अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टूर्नामेंट के पिछले सत्र में कमजोर मानी जाने वाली अमेरिकी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की हार के बारे में भी याद दिलाया गया.
सलमान ने कहा, ‘हां, हम पिछले वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए थे लेकिन अब वह इतिहास है. यह एक नया वर्ल्ड कप है. एक नई टीम और एक नया कॉम्बिनेशन है और हम इसके बारे में बहुत उत्साहित हैं.’
उन्होंने कहा, ‘यह कप्तान के तौर पर मेरा पहला वर्ल्ड कप है और मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं.’
सलमान ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर मैं बस आगे बढ़कर अगुआई करना चाहता हूं. टीम के लिए जितना हो सके उतना करना चाहता हूं. टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना चाहता हूं और ऐसा माहौल बनाना चाहता हूं जहां वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.’
(एजेंसी: भाषा)
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें