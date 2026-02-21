By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पाकिस्तानी खेमे में विवाद के सवाल पर कोच माइक हेसन ने चुप्पी तोड़ी, बोले- चीजें अकसर गलत समझ ली जाती हैं
पाकिस्तान क्रिकेट कोच माइक हेसन ने साफ किया है कि सलमान अली आगा के साथ उनके वायरल हो रही वीडियो के बारे में बात की है. एक वीडियो में आगा ने माइक हेसन के साथ बातचीत में पानी की बोतल जमीन पर फेंकी थी. यह घटना नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान की थी.
नई दिल्ली: पाकिस्तानी कोच माइक हेसन ने आखिरकार उस वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है जिसमें उनसे बातचीत के दौरान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बोतल जमीन पर फेंकते हुए दिखे थे. इस क्लिप में हेसन और सलमान अली आगा के बीच गर्मागर्म बहस हो रही थी. इसके बाद आगा जमीन पर बोतल फेंक देते हैं. बाबर आजम बातचीत में बीच में बैठे हुए थे. हालांकि इस पर बाबर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं.
पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 मैच से पहले हेसन ने बताया कि आगा सिर्फ अपने आउट होने पर नाराज थे. और बोतल फेंकने की प्रक्रिया निराशा में की गई थी. उन्होंने आगे कहा कि यह क्लिप, जो वायरल हो रही है, उसे गलत तरीके से देखा जा रहा है. पाकिस्तानी कोच ने आगे कहा कि आगा के साथ उनकी बातचीत सीधी थी. और आगा की प्रतिक्रिया से उनका कोई लेना-देना नहीं था.
वीडियो का मुझसे बातचीत का कोई लेना-देना नहीं
हेसन ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मैंने वह वीडियो देखा जो मुझे भेजा गया था. आप लोग इसे पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं. अब मैं आपको बताता हूं कि सच में क्या हुआ था. मैं सलमान से बात करने गया था और उससे कहा था कि नवाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए क्योंकि वह बाएं हाथ के एक बल्लेबाज हैं. आगा उसी वक्त आउट हुए थे और जाहिर सी बात है कि वह उस समय नाराज थे. तो उन्होंने बोतल जमीन पर फेंकी. इसका मुझसे हुई बातचीत से कोई लेना-देना नहीं था.’
बातें अकसर गलत समझ ली जाती हैं
पाकिस्तान के इस मुख्य कोच ने कहा, ‘एक बार जब बाएं हाथ के गेंदबाज ने अपना ओवर पूरा किया, हमने बात की तब शादाब बल्लेबाजी पर जाने के लिए पैड बांध रहा था. यह बिलकुल सीधी बात थी. और आगा इसका भाग भी नहीं थे. वह सिर्फ अपने आउट होने को लेकर निराश थे. और बस उस वक्त वह करीब बैठे थे. यह अजीब बात है कि चीजें किस तरह से गलत समझ ली जाती हैं.’
पाकिस्तान की टीम ने नामीबिया को हराकर सुपर-8 में जगह बना ली है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा. बात अगर पाकिस्तानी कप्तान के प्रदर्शन की करें तो दाएं हाथ के इस खिलाड़ी के लिए यह वर्ल्ड कप भुला देने वाला रहा है. उन्होंने तीन पारियों में 12, 1, और 4 रन की पारियां खेलीं. हालांकि नामीबिया के खिलाफ वह लय हासिल करते दिख रहे थे. उस मैच में उन्होंने 23 गेंद पर 38 रन की पारी खेली थी. इस पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए थे.
