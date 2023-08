Hindi Cricket Hindi

Pakistan Cricket Board Invites Bcci Secretary Jay Shah For Asia Cup 2023 Opener In Multan

क्या एशिया कप 2023 उद्घाटन के लिए पाकिस्तान जाएंगे BCCI सचिव जय शाह? PCB ने दो सप्ताह पहले भेजा दावत

PCB Invites Jay Shah For Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के शुरू होने से ठीक दो सप्ताह पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बीसीसीआई सचिव जय शाह को इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है.

Jay Shah and PCB chairman Zaka Ashraf after their meeting in Durban. (Image: Twitter)

लाहौर: एशिया कप 2023 के शुरू होने से ठीक दो सप्ताह पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) को इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है. एशिया कप 2023 का उद्घाटन मुकाबला 30 अगस्त को मुल्तान में मेजबान पाकिस्तान और नेपाल (PAK vs NEP) के बीच खेला जाएगा. आपको बता दें कि शाह एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष भी हैं.

पीसीबी ने शाह के अलावा, अन्य एसीसी सदस्य बोर्डों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि शाह पाकिस्तान का दौरा करते हैं या नहीं. यह शाह ही थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीय टीम सुरक्षा कारणों से चलते एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी.

पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से कहा, “पीसीबी ने मूल रूप से उस निमंत्रण का पालन किया है जो अध्यक्ष जका अशरफ ने जय शाह को मौखिक रूप से दिया था जब वे दोनों आईसीसी बैठक के लिए डरबन में मिले थे.”

भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी को एसीसी के सामने एक हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान चार मैचों की मेजबानी करेगा, वहीं बाकी श्रीलंका में खेले जाएंगे.

इससे पहले, पाकिस्तानी मीडिया ने पहले खबर दी थी कि शाह ने पीसीबी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन बीसीसीआई सचिव ने पाक मीडिया के दावे को खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा, “पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर आने के बाद कि जय शाह ने जका अशरफ का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, पीसीबी स्पष्ट रूप से शर्मिंदा था और भारतीय बोर्ड के अधिकारी ने बाद में इससे साफ इनकार कर दिया.”

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

