पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिलेगी भारत से हार की सजा! बौखलाए नकवी लेने जा रहे ये एक्शन
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का खामियाजा अब खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से भुगतना होगा.
Pakistan Cricket News: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टीम के खराब प्रदर्शन ने न केवल फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि अब खिलाड़ियों के बैंक बैलेंस पर भी बुरा असर पड़ने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाते हुए पूरी टीम पर भारी जुर्माना ठोकने वाला है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पीसीबी ने हार का गुस्सा शांत करने के लिए आर्थिक दंड का रास्ता चुना है. वर्ल्ड कप खेलने वाले हर खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 16 लाख भारतीय रुपये) का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मिलेगी सजा!
यह सजा केवल कागजों तक सीमित नहीं है. पीसीबी यह रकम खिलाड़ियों की आगामी सैलरी या उनकी मैच फीस से सीधे काट सकता है. बोर्ड का यह संदेश साफ है कि मैदान पर अगर पसीना नहीं बहाओगे, तो जेब से पैसा गंवाओगे. यह संभवतः पहली बार होगा जब इतने बड़े स्तर पर पूरी टीम को वित्तीय रूप से सजा दी जाएगी.
भारत से मिली करारी हार
पाकिस्तान के लिए यह केवल एक टूर्नामेंट की हार नहीं थी, बल्कि यह चौथा मौका था जब टीम किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई. ये प्रदर्शन और भी ज्यादा चुभने वाला इसलिए है क्योंकि टीम को भारत के खिलाफ शर्मनाक हार मिली.
ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया के हाथों मिली 61 रनों की करारी शिकस्त ने पीसीबी की साख मिट्टी में मिला दी. टीम किसी तरह लड़खड़ाते हुए सुपर-8 में तो पहुंची, लेकिन वहां इंग्लैंड से हारकर और नेट रन रेट के चक्कर में टूर्नामेंट से बाहर हो गई.
बड़बोलेपन की सजा
टूर्नामेंट से पहले पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी और बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच को लेकर काफी बायकॉट की बयानबाजी की थी, लेकिन मैदान पर टीम इंडिया ने उन्हें करारी शिकस्त देकर खामोश कर दिया.
मैदान पर कैसा रहा पाकिस्तान का सफर?
भारत-श्रीलंका की धरती पर खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन टीम पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई. पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में ही रखे गए थे. पहले ही मैच में नीदरलैंड्स जैसी कमजोर टीम को हराने में भी पसीने छूट गए.
अमेरिका के खिलाफ जीत मिली, लेकिन खेल में वो धार नहीं दिखी. फिर सुपर-8 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश में धुल गया और अघले मैच में इंग्लैंड ने उन्हें हरा दिया. श्रीलंका के खिलाफ आखिरी जीत भी उन्हें सेमीफाइनल का टिकट नहीं दिला सकी.
बोर्ड की खिसियाहट
पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को इस वक्त काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. टूर्नामेंट से पहले भारत के खिलाफ मैच न खेलने की धमकियां और फिर मैदान पर बुरी तरह हार जाने ने पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक बना दिया.
विशेषज्ञों का मानना है कि पीसीबी ये जुर्माना अपनी साख बचाने और जनता के गुस्से को कम करने के लिए लगाएगा. बोर्ड अब टीम के ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी में है. आने वाले दिनों में टीम से कई बड़े नामों की छुट्टी भी हो सकती है.
