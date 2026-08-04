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पाकिस्तान टीम को मिला नया बल्लेबाजी कोच, इंग्लैंड सीरीज से पहले संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 4, 2026, 2:59 PM IST
Pakistan Cricket Team
पाकिस्तान टीम में बदलाव. (Photo: officialcricketpakistan/Instagram)
  • पाकिस्तान टीम में फिर बड़ा बदलाव
  • पीसीबी का बड़ा फैसला
  • माइकल स्मिथ को मिली अहम जिम्मेदारी
  • दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं स्मिथ

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नया बल्लेबाजी कोच मिल गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ को दो साल के लिए टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है. इसकी पुष्टि भी हो गई है. स्मिथ 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली तीन टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे और रेड-बॉल के साथ-साथ व्हाइट-बॉल क्रिकेट में भी बल्लेबाजों को ट्रेनिंग देंगे.

कौन हैं माइकल स्मिथ

स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के हैं. उनके पास कोचिंग का लंबा अनुभव है. 46 साल के स्मिथ ने 2003 से 2013 के बीच 89 प्रथम श्रेणी मैच, 72 लिस्ट-ए मैच और 16 टी20 मैच खेले हैं. वह पूर्व में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे हैं. इस सीजन की शुरुआत में वह मुल्तान सुल्तांस के सहायक कोच भी थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की होबार्ट हरिकेन्स और क्रिकेट तस्मानिया के साथ बल्लेबाजी कोच के तौर पर काम किया है. वह दक्षिण अफ्रीका की केजेडएन इनलैंड और ईस्टर्न प्रोविंस के लिए कोचिंग कंसल्टेंट भी रहे हैं.

और पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होकर भी मालामाल हुआ पाकिस्तान, गुड न्यूज की यह है वजह

विदेशों में पाक टीम की हालत खराब

पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट में लगातार बदलाव होते रहे हैं. पिछले तीन सालों में यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, एंड्रयू पुटिक और शफीक इस पद पर रह चुके हैं. टेस्ट मैचों में टीम की बल्लेबाजी खराब रही है. पाकिस्तान विदेश में लगातार आठ टेस्ट मैच हार चुकी हैं. पिछले सप्ताह तारोबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान 211 रन का आसान लक्ष्य भी हासिल नहीं कर सका था. पाकिस्तान पर 26 साल में पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली सीरीज हार का खतरा है.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें स्थान पर

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी पाकिस्तान नौवें स्थान पर है. पाकिस्तान को अगर 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनानी है, तो उसे इस साइकिल में बचे अपने सारे टेस्ट जीतने होंगे. बता दें कि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज सीरीज से पहले शान मसूद की जगह बाबर आजम को फिर से टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी थी. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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