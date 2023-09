कोलंबो में PCB अधिकारी ने कटाई पाकिस्तान की नाक, 'अय्याशी' के चक्कर में देश की इज्जत को किया तार-तार

पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर उमर फारूख कलसन और बोर्ड के महाप्रबंधक (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट) अदनान अली कोलंबो में एक केसिनो में जाने के कारण विवादों के घेरे में आ गए हैं. दोनों एशिया कप 2023 में पाकिस्तानी टीम के साथ है. ऐसे में उनका जुआ खेलने के ठिकाने पर जाने पर आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई की नजरें जरूर गई होंगी.

पाकिस्तान के कई क्रिकेटप्रेमियों ने सोशल मीडिया पर सवाल दागा कि पीसीबी के दोनों अधिकारी इतने अपरिपक्व और लापरवाह कैसे हो सकते हैं. पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला होने के बाद दोनों अधिकारियों ने बाद में कहा कि वे केसिनो में सिर्फ खाना खाने गए थे. सूत्रों ने कहा कि दोनों के खिलाफ वापसी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.

आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी इकाई इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है. कैसिनो जैसे जगह पर जाना यह काफी संदिग्ध मामला है माना जाता है और अब एशिया कप 2023 के खत्म होने के बाद आईसीसी इस पर कोई सख्त एक्शन ले सकती है. पाकिस्तान के कई खिलाड़ी और अधिकारी मैच फिक्सिंग जैसे कांड में फंस चुके हैं, इसलिए ऐसे मामले और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं.