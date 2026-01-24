  • Hindi
क्या बांग्लादेश के बाद PAK भी नहीं खेलेगा T20 World Cup 2026? मोहसिन नकवी ने बताई सच्‍चाई

Mohsin Naqvi: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत किया है और टी20 विश्व कप 2026 में खेलना सरकार तय करेगी.

Published date india.com Published: January 24, 2026 10:51 PM IST
T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आईसीसी के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ गलत और असमान व्यवहार किया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान का इसमें खेलना पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा. नकवी का मानना है कि क्रिकेट जैसे बड़े खेल में सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए. किसी एक देश को विशेष छूट देना और दूसरे देश को उसी स्थिति में मना कर देना सही नहीं है. उन्होंने कहा कि आईसीसी को निष्पक्ष होकर फैसले लेने चाहिए, ताकि किसी भी देश को यह न लगे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है. इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई बहस छिड़ गई है.

बांग्लादेश के बहिष्कार की वजह

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत यात्रा करने से मना कर दिया था. उन्होंने आईसीसी से अनुरोध किया कि उनके मैच श्रीलंका में कराए जाएं. बांग्लादेश का कहना था कि जैसे पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत दूसरे देश में खेलने की अनुमति दी जाती है, वैसे ही उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिए. लेकिन आईसीसी ने शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया. इसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला कर लिया. आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया. यह फैसला कई देशों को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि बांग्लादेश एक पूर्ण सदस्य देश है और उसका बाहर होना क्रिकेट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

सरकार के फैसले पर टिका पाकिस्तान का रुख

जब नकवी से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है, तो उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि पीसीबी सरकार के आदेशों का पालन करता है. नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लौटने के बाद इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड के पास हर स्थिति के लिए प्लान मौजूद है. यानी अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो भी उनके पास दूसरी योजनाएं तैयार हैं. उन्होंने कहा, “हमारे पास प्लान ए, बी, सी और डी सब कुछ है.” इसका मतलब है कि पीसीबी किसी भी हालात के लिए तैयार है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा.

हाइब्रिड मॉडल पर समानता की मांग

नकवी ने कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत में होने वाले टूर्नामेंटों के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने की अनुमति मिलती है, तो बांग्लादेश को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान और भारत की तरह आईसीसी का पूर्ण सदस्य है. किसी भी देश को दूसरे देश पर अपनी शर्तें थोपने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उनका इशारा साफ तौर पर भारत की ओर माना जा रहा है. नकवी का कहना है कि आईसीसी को हर देश के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए. अगर एक देश को सुरक्षा के कारण दूसरे स्थान पर खेलने की छूट दी जा सकती है, तो बांग्लादेश को भी यही अधिकार मिलना चाहिए. यही उनकी मुख्य मांग है और इसी मुद्दे पर उन्होंने आईसीसी की नीति पर सवाल उठाए हैं.

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

