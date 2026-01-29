By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'पाकिस्तान में हिम्मत नहीं कि वह टी20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दे' अजिंक्य रहाणे ने PCB की धमकी का उड़ाया मजाक
भारत के पूर्व कप्तान और टेस्ट बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे ने पाकिस्तान की उन धमकियों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उसने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की धमकी दी थी.
T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बहिष्कार के बाद पाकिस्तान उसका साथ देने की तरीके टटोल रहा है. इस कड़ी में उसने भी बहिष्कार की चेतावनी दी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मीडिया में यह बयान दिया कि वह बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के विरोध में टू्र्नामेंट से हटने पर विचार कर रहा है. नकवी ने कहा था कि वह इस मामले में सरकार से चर्चा कर रहे हैं और इस पर शुक्रवार तक या फिर अगले सप्ताह सोमवार तक फैसला लेगा. हालांकि जानकार इसे पाकिस्तान की धमकी मात्र करार दे रहे हैं और खुलकर यह बोल रहे हैं कि वह ऐसा कदम नहीं उठा सकता.
इस कड़ी में नया नाम पूर्व भारतीय कप्तान और सीनियर टेस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का जुड़ गया है. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए एक शो में कहा कि पाकिस्तान में वह हिम्मत नहीं है कि वह इस टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले ले. जब पाकिस्तान की इन अटकलों पर राहणे से प्रतिक्रिया मांग गई तो उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं मानता कि वे ऐसा कर सकते है. आप देख लेना वे इस टूर्नामेंट में खेलने आएंगे.’
37 वर्षीय रहाणे क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के एक शो में इस मामले पर चर्चा कर रहे थे. रहाणे ने यहां कहा, ‘मैं नहीं मानता कि वे ऐसा कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता कि उनमें.. क्या मुझे यहां हिम्मत जैसा शब्द बोलना चाहिए. हां लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे. वे बस खेलने आ रहे हैं.’
इस बीच ICC ने पाकिस्तान को पहले ही यह चेतावनी दे दी है कि अगर PCB टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है तो फिर ICC उसके खिलाफ सख्त ऐक्शन ले सकता है.
क्रिकबज की एक पूर्व में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो आईसीसी तब PCB पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल द्विपक्षीय और बहुदेशीय सीरीज से निलंबित कर सकता है. उसके यहां खेली जाने वाली टी20 लीग PSL में विदेशी खिलाड़ियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को रद्द कर भी कर सकता है.
बता दें बांग्लादेश ने अपनी टीम को सुरक्षा कारणों से भारत भेजने से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इस मामले पर आईसीसी से गुहार लगाई थी कि वह उसके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दे. लेकिन ICC ने अपने पूर्ण सदस्य देशों के साथ मीटिंग कर उसकी मांग को खारिज कर दिया. आईसीसी ने इस पर वोटिंग के जरिए फैसला लिया था, जहां उसे सिर्फ पाकिस्तान का ही साथ मिला और 14-2 से उसकी यह मांग खारिज हो गई.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें