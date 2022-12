एक क्लब मैच में दर्शकों से जा भिड़े हसन अली, वीडियो हो रहा वायरल

इन दिनों पाकिस्तान की नेशनल टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज हसन अली (Hasan Ali) रविवार को एक क्लब मैच में दर्शकों से भिड़ पड़े. पाकिस्तान में यह मैच पंजाब प्रांत के आरिफवाला में आयोजित हो रहा था. यहां जब अली सीमा रेखा के पास फील्डिंग पर तैनात थे, तब कुछ दर्शक उनकी हूटिंग कर रहे थे. उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए कैच छोड़ा था. ऐसा वीडियो में साफ सुना जा सकता है.

इसके बाद इन दर्शकों ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी कीं, जिसके बाद यह क्रिकेटर अपने जज्बात काबू नहीं रख पाया और वह दर्शकों को पीटने के लिए दर्शक दीर्घा में ही दौड़ पड़े.

हालांकि इससे पहले की स्थिति नियंत्रण से बाहर होती टूर्नामेंट के आयोजकों ने उन्हें बीच में रोक लिया और हालात काबू से बाहर नहीं होने दिए. इस घटना ने पाकिस्तान के दो पूर्व कप्तानों, इंजमाम-उल-हक और यूनिस खान के इस तरह की झगड़े की याद दिला दी.

हसन जब सीमा रेखा के पास फील्डिंग कर रहे थे तभी एक दर्शक पिछले साल यूएई में खेले गए वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच में कैच टपकाने को लेकर हसन पर ताना मारना शुरू किया.

हसन ने लगातार इस तरह की बातों के छेड़े जाने के बाद भी कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर दर्शक दीर्घा खड़े व्यक्ति के साथ कहासुनी में उलझ पड़े और उसे आक्रामक होकर उसकी ओर दौड़ने लगे.