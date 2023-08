एशिया कप से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने किया रिटायरमेंट का ऐलान

लाहौर| पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज (Wahab Riaz) ने दुनिया भर में टी20 लीग खेलने के लिये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है. 38 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रियाज ने 2008 से 2020 के बीच 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 टी20 मैच खेले हैं. वहाब ने पिछले दो सालों से पाकिस्तान के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, आखिरी बार वह 2020 में सीमित ओवर फॉर्मेट मैचों में नजर आए थे. वहाब के करियर में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब उन्हें इस साल जनवरी में पंजाब प्रांत का कार्यवाहक खेल मंत्री बनाया गया है. हालांकि रियाज संन्यास के बाद भी फ्रेंचाइजी खेलना जारी रखेंगे.

उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया,‘‘एक शानदार सफर के बाद मैने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे परिवार, कोचों, मेंटोर, साथी खिलाड़ियों, प्रशंसकों और सभी को शुक्रिया. फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में आगे का समय रोमांचक होगा.’’

उन्होंने लिखा, ‘‘इस पारी के खत्म होने के साथ मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट की नयी पारी शुरू करने जा रहा हूं. उम्मीद है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हुए दर्शकों का मनोरंजन कर सकूंगा.’’