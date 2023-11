ICC वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है. खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, निर्धारित समय में एक ओवर कम करने पर खिलाड़ियों पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. बाबर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और इसलिए इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विज्ञप्ति के अनुसार, “बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम ने निर्धारित समय में 2 ओवर कम किए थे इसके बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने यह जुर्माना लगाया.”

Pakistan’s emphatic win in Bengaluru has been soured after the side was sanctioned for slow over-rate.

Details 👇#CWC23https://t.co/nH6DXHaBDW

