Asia Cup 2023: 'पड़ोसी से प्यार करना बुरी बात नहीं'; कोहली की दीवानी पाकिस्तानी लड़की का एक और video वायरल

Pakistan Girl Viral Video: एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप के बाद से पहली बार वनडे में आमने-सामने थी. लेकिन पल्लेकेले में लगातार बारिश के कारण पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू नहीं हो पाई और मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक बांट दिया गया. इस मुकाबले में सभी की निगाहें स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) पर थी. हालांकि कोहली कुछ खास कमाल नहीं पाए और चार रन बनाकर आउट हो गए. कोहली के जल्दी आउट होने से फैंस का दिल टूट गया. फैंस की इस लिस्ट में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की एक खूबसूरत लड़की भी शामिल है.

मैच में विराट को सपोर्ट करने पाकिस्तान से एक लड़की श्रीलंका पहुंची थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. लड़की से जब पूछा गया कि उसे विराट और बाबर आजम में किसी एक को चुनना होगा, तो उसने विराट कोहली का नाम लिया. युवती भारतीय फैंस को जवाब देते भी नजर आई, जिसमें उसने कहा, ” पड़ोसियों से प्यार करना बुरी बात नहीं है.” इस युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान की फैन ने आगे कहा, विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हैं और उनके लिए ही यह मैच देखने आई थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, मैं उनके शतक की उम्मीद कर रही थी, मगर मेरा दिल टूट गया. कोहली की दीवानी इस लड़की के गालों पर पाकिस्तान और भारत दोनों का फ्लैग लगा था.