एशिया कप 2023 में शनिवार को भारत- पाकिस्तान के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 266 रन पर ढेर हो गई थी, बारिश की वजह से दूसरी इनिंग का खेल नहीं हो सका. इस मैच में विराट कोहली को सपोर्ट करने पाकिस्तान से एक लड़की श्रीलंका पहुंची थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान की फैन ने कहा, वह विराट कोहली की प्रशंसक है और उनके लिए यह मैच देखने आई थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी, मैं उनके शतक की उम्मीद कर रही थी, मगर मेरा दिल टूट गया. इस युवती ने चेहरे पर पाकिस्तान और भारत दोनों का फ्लैग लगाया था. युवती से जब पूछा गया कि उसे विराट कोहली और बाबर आजम में किसी एक को चुनना होगा, तो उसने विराट कोहली का नाम लिया. युवती भारतीय फैंस को जवाब देते भी नजर आई, जिसमें उसने कहा, पड़ोसियों से प्यार करना गलत बात तो नहीं है. इस युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है.