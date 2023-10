पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, साउथ अफ्रीका से हार के बाद लगा एक और बड़ा झटका

ICC वर्ल्ड कप में 2023 पाकिस्तान के लड़खड़ाते अभियान को एक और बड़ा झटका लगा है. दरसल, ICC ने पाकिस्तान टीम पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के चलते पाकिस्तान टीम पर ये जुर्माना ठोका गया है. चेन्नई में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी पारी के दौरान पाकिस्तान ने निर्धारित समय में चार ओवर कम फेंके जिसके लिए उस पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

