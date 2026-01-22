By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया, भारत को झुकाना उसका मकसद: पूर्व क्रिकेटर
बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने का फैसला लिया है. उसने कहा कि वह मौजूदा हालात में भारत का दौरा नहीं करेगा और ऐसे में वह इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले रहा है.
बांग्लादेश ने भारत में नहीं खेलने की अपनी जिद पर अड़े रहने के चलते टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार का अभूतपूर्व फैसला ले लिया है. इससे पहले अब आयोजित हुए 9 टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में उसने भाग लिया था. लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप तारीखें जैसे-जैसे करीब आने लगीं बांग्लादेश ने भारत में खेलने का विरोध शुरू कर दिया. आखिरकार ICC को उसे अल्टीमेटम देना पड़ा कि वह इस टूर्नामेंट पर अपना रुख साफ करे और उसे तय शेड्यूल के अनुसार भारत जाकर ही अपने मैच खेलने होंगे.
‘बांग्लादेश के फैसले के पीछे पाकिस्तान का हाथ’
इस पर उसकी अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया है. इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने पाकिस्तान को घेरा है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है, जो किसी भी हाल में भारत को झुकाना चाहता है.
बांग्लादेश को उठाना होगा आर्थिक नुकसान
1983 वर्ल्ड कप चैम्पियन भारतीय टीम के सदस्य मदन लाल ने बांग्लादेश के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा, ‘यह मुर्खता है. मैं यह कह सकता हूं क्योंकि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है. क्योंकि ऐसे बड़े टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने के आर्थिक नुकसान भी होंगे. बांग्लादेश को यह नुकसान उठाना होगा और मुझे लगता है कि यह पाकिस्तान है, जो उन्हें इस फैसले के लिए भड़काने में लगा हुआ है. वे बस भारत को झुकाना चाहता है.’
वर्ल्ड कप में हटने से BCCI को नहीं पड़ता फर्क
इस मसले पर इंडिया टुडे से बात कर रहे मदनलाल ने कहा, ‘उन्हें अपने मैच मुंबई में खेलने हैं, जो भारत के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है. इससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड और किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मुझे लगता है कि यह सब राजनीति है. पाकिस्तान और बांग्लादेश अपना रोल बहुत मजबूती से खेल रहे हैं क्योंकि वे भारत को झुकाना चाहते हैं.’
ICC ने साफ कर दिया था अपना रुख
बता दें ICC ने बुधवार को ही साफ कर दिया था कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में खेलने या नहीं खेलने पर फैसला करे. अगर वह भारत आने को तैयार नहीं है तो उसे इस टूर्नामेंट से हटना होगा और ICC इस स्थिति में किसी अन्य टीम को मौका देगी. माना जा रहा है कि यह मौका संभवत: स्कॉटलैंड को मिल सकता है.
बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यों के खिलाफ बढ़ रही है हिंसा
बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को वहां की कट्टरवादी ताकतों ने वहां के छात्रों के साथ मिलकर सत्ता से हटा दिया था. इसके बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के अगुआई में वहां अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें भारत विरोधी और कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता आ गई है. इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी तकरार दिख रही है. वहीं इस देश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें कई हिंदू लोगों की जान तक चली गई है.
IPL से मुस्तफिजुर की छुट्टी से बिफरा बांग्लादेश
वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से भारत के हिंदू संगठन भी गुस्से में आए थे और उन्होंने इस देश को सबक सिखाने के लिए यह मांग उठाई थी कि इन हालात में बांग्लादेश के क्रिकेटरों को IPL में खेलने नहीं देना चाहिए, जो हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां हो रहीं अमानवीय घटनाओं के खिलाफ मुंह तक नहीं खोल रहे हैं. इस बीच BCCI ने KKR को मुस्तफिजुर को IPL 2026 से हटाने का निर्देश दे दिया. इसके बाद से बांग्लादेश बिफरा हुआ है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें