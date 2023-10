पाकिस्तान को कमबैक की कला आती है, हम कल से जीत का सिलसिला शुरू करेंगे: शादाब खान

भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुक्रवार को चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विश्व कप 2023 के अपने अगले लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दबाव में होगा. पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बनाए रखने के लिए ये मैच जीतना अहम है. प्रोटियाज टीम के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान (Shadab Khan) ने कहा है कि उनकी टीम कमबैक करना अच्छे से जानती है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले गुरुवार को मीडिया के सामने आए शादाब ने कहा, “हम ऐसी परिस्थितियों से वापसी की कला जानते हैं, विश्वास चमत्कार पैदा करता है. हमें विश्वास है कि हम कल से जीत का सिलसिला शुरू कर देंगे.”

Shadab Khan: “We know the art of comeback from such situations, belief draw miracles. We’re confident that we’ll start winning streak from tomorrow”#BabarAzamIsMyCaptain #PAKvsSA pic.twitter.com/oVwYf4zUur

