विश्व कप 2023 में शनिवार को भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिली करारी हार के बाद पाक फैंस ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. केवल फैंस ही नहीं पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की आलोचना की. वहीं कई खिलाड़ी भावनाओं में इतना बह गए कि लाइव टीवी पर पाकिस्तान टीम के कोच को धमकी तक दे डाली.

ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले पूर्व पाक क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कोच बॉब वूल्मर (Bob Woolmer) का नाम लेकर मौजूदा कोच मिकी ऑर्थर (Mickey Arthur) को धमकी दी. पाकिस्तान के मशहूर टीवी चैनल पर जारी लाइव डिबेट के दौरान रज्जाक ने हार की पूरी जिम्मेदारी कोच आर्थर को दी और उन्हें धमकी दे डाली.

Former Pakistani cricketer Abdul Razzaq says, ‘Pakistan mein jaise Bob Woolmer ka haal hua tha, vesa hi hoga phir.’

Bob Woolmer, the former coach of Pakistan, died in suspicious circumstances following Pakistan’s early exit from the 2007 Cricket World Cup.

