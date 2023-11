Hindi Cricket Hindi

Pakistan Out Of Semi Final Race Due To Sri Lankas Defeat Mocked On Social Media

NZ vs SL: नहीं चला 'कुदरत का निजाम', पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर उड़ रही खिल्ली

वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही करोड़ों पाकिस्तानी फैंस का सपना चकनाचूर कर दिया.

NZ vs SL: वर्ल्ड कप 2023 से पाकिस्तान की टीम लगभग बाहर हो गई है. न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराने के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए. न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका के मैच से पहले पाकिस्तान के सारे फैंस कीवी टीम की जीत की दुआ मना रहे थे और सोशल मीडिया पर कुदरत का निजाम ट्रेंड करा रहे थे. लेकिन लंका की हार के साथ ही पाकिस्तानी फैंस के दिल टूट गए और अब सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स शेयर हो रहे हैं.

आधिकारिक रुप से पाकिस्तान भले ही अब तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ हो लेकिन अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बाबर को 287 रनों के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. यही वजह है कि क्रिकेट फैंस पाकिस्तान टीम को मजेदार मीम्स के जरिए ट्रोल कर रहे हैं.

Sri Lanka Cricket destroyed Babar Azam hope for semifinals Lumber 1 Zimbabar and Pakistanis when Rain destroyed last hope. Qudrat Ka Nizam works for New Zealand We with u Irfan Pathan sir

Ind vs NZ Semi final#NZvsSL #Hafeez#Semifinal #Resign#BabarAzam #QudratKaNizam pic.twitter.com/Jy2uBd2vRf — Ashutosh Srivastava (@sri_ashutosh08) November 9, 2023

न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद बोल्ट और मिशेल सैंटनर ने श्रीलंका को 171 रन पर ढेर करने में मदद की. फिर उसने यह छोटा सा लक्ष्य 23.2 ओवर में पांच विकेट गंवाकर हासिल कर लिया जिसमें डेवोन कॉनवे ने 42 गेंद में 45 रन, डेरिल मिशेल ने 31 गेंद में 43 रन और रचिन रविंद्र ने 34 गेंद में 42 रन का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला काफी अहम था क्योंकि उसे भारत, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने की जरूरत थी. अब उसका नेट रन रेट नौ मैच में 10 अंक से प्लस 0.743 है.

उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आठ आठ अंक हैं जिन्हें न्यूजीलैंड के करीब पहुंचने के लिए चमत्कार ही करना होगा. इससे न्यूजीलैंड के अंतिम चार में पहुंचने की पूरी उम्मीद है. अंतिम लीग मैच में पाकिस्तान (प्लस 0.036) शनिवार को इंग्लैंड से भिड़ेगा जबकि अफगानिस्तान (माइनस 0.338) का सामना कल दक्षिण अफ्रीका से होगा.