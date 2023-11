भारत की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी. वर्ल्ड कप के आगाज से पहले नसीम शाह के चोटिल होने पर हसन अली को टीम में शामिल किया गया था लेकिन टीम को कुछ खास फायदा नहीं मिल सका. वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद ही पाकिस्तान टीम अपने घर लौट गई थी लेकिन हसन अली अभी भी भारत में हैं. हसन अली ने अपनी वाइफ के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Hasan Ali with his wife at Taj Mahal in Agra ♥️

Hasan’s wife is originally from India. He stayed back with his family and will return to Pakistan tomorrow 🇵🇰🇮🇳💯 #CWC23Final pic.twitter.com/4gSe6og9in

— Farid Khan (@_FaridKhan) November 21, 2023