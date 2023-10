अस्पताल में फूट-फूटकर रोया पाकिस्तान का तेज गेंदबाज, वीडियो हुआ वायरल

पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज नसीम शाह (Naseem Shah) चोट की वजह से वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं. नसीम शाह इस समय अस्पताल में है, जहां उनका इलाज चल रहा है. अस्पताल से ही नसीम शाह का एक वीडियो (Naseem Shah Viral Video) सामने आया है, जिसमें वह अपनी मां को याद कर फूट-फूटकर रो रहे हैं.

एशिया कप 2023 के दौरान नसीम शाह (Naseem Shah) चोटिल हो गए थे, उनके कंधे में चोट लगी थी. कुछ दिन पहले उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें छह महीने के लिए आराम करने की सलाह दी गई है. नसीम शाह (Naseem Shah) का अस्पताल से एक वीडियो आया है, जिसमें वह मां को याद कर इमोशनल हो गए हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो (Naseem Shah Viral Video) में देखा जा रहा है कि उनकी आंखें बंद है और वह अपनी मां से जुड़ी बातें कर रहे हैं. बता दें कि नसीम शाह के इंटरनेशनल डेब्यू से ठीक पहले उनकी मां ने दुनिया को अलविदा कह दिया था.

This video will break your heart 💔 Naseem Shah crying while remembering his mother after his surgery.

Maa 💔 pic.twitter.com/pnKaTy9ptq

