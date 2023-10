VIDEO: DRS पर कन्फ्यूज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की ऐसी हरकत, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

कोलकाता. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान की टीम ने तीसरी जीत दर्ज की है. मंगलवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को सात विकेट से हराया. बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन पर ढेर हो गई, पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 205 रन का लक्ष्य था, पाकिस्तान की टीम ने इस लक्ष्य को तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस मैच के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. इस मैच के दौरान पाकिस्तान के खिलाड़ी डीआरएस को लेकर कन्फ्यूज दिखे और पाकिस्तान के विकेटकीपर बांग्लादेश के बल्लेबाज से ही पूछते नजर आए. सोशल मीडिया पर इसके बाद पाकिस्तान टीम का जमकर मजाक उड़ रहा है.

यह घटना पाकिस्तान की पारी के 43वें ओवर में देखने को मिला. शाहीन अफरीदी के इस ओवर में तस्कीन अहमद स्ट्राइक पर थे. गेंद तस्कीन के पैर पर लगी, जिसके बाद जोरदार अपील हुई. अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद गेंदबाज शाहीन अफरीदी रिव्यू लेना चाहते थे, उन्होंने विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान से पूछा. मगर रिजवान उसका जवाब नहीं दे सके. मोहम्मद रिजवान बल्लेबाज तस्कीन अहमद से पूछते नजर आए कि गेंद कहां लगी है. वह दो तीन-बार तस्कीन अहमद से पूछते नजर आते हैं. तस्कीन ने बताया कि गेंद बल्ले से लगी है, जिसके बाद रिजवान शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को बताते हैं कि गेंद बैट से लगी है, तब तक डीआरएस का समय निकल जाता है. इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है.

Rizwan try to be serious challenge ❌❌❌

