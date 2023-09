PAK vs BAN playing XI: पाकिस्तान ने सुपर-4 मैच से पहले किया प्लेइंग-11 का ऐलान, बांग्लादेश से होगी भिड़ंत

लाहौर: पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 में सुपर-4 के अपने पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. पाक टीम को सुपर-4 राउंड के मुकाबले में आज यानी के बुधवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बांग्लादेश (PAK vs BAN) की टीम का सामना करना है. पाकिस्तान ने ग्रुप चरण में अपने पहले मैच में नेपाल को 238 रनों से रौंदा था जबकि भारत के खिलाफ उसका दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. बाबर आजम की टीम अपने ग्रुप-ए में लीग स्टेज में टॉप रहते हुए अगले राउंड के लिए पहुंची है.

सुपर-4 के मुकाबले राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे. सुपर-4 राउंड के मैच दोपहर तीन बजे से होंगे. हर एक टीम को सामने वाली टीम से भिड़ना है. इस तरह सुपर-4 में सभी तीन-तीन मैच खेलेगी और टॉप की दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है.

बाबर ने ग्रुप चरण में अपने दोनों मुकाबलों में प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया था. लेकिन मेजबान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले सुपर-4 मैच के लिए इस बार एक चेंज किया है. स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया है. नवाज की जगह अब तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर फहीम अशरफ अंतिम-11 में चुना गया है.