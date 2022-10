टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया. जिम्बाब्वे की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और यहां मशहूर इंग्लिश कमीडियन ‘मिस्टर बीन’ पर एक नई चर्चा शुरू हो गई. इस चर्चा में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन डैमबुडजो मनांगाग्वा (Emmerson Dambudzo Mnangagwa) भी शामिल हो गए. उन्होंने पाकिस्तान से मजे लेते हुए कहा कि अगली बार असली मिस्टर बीन भेजना.Also Read - AFG vs IRE, T20 World Cup 2022 LIVE: आयरलैंड से भिड़ेगा अफगानिस्तान, अफगान को अब तक पहली जीत का इंतजार

राष्ट्रपति की इस शरारत पर अब बारी पाकिस्तान के जवाब देने की थी और पाकिस्तान की ओर से उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका जिम्मा उठाया. उन्होंने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति को उनकी टीम की जीत की तारीफ करते हुए लिखा कि हमारे पास भले असली मिस्टर बीन नहीं हैं लेकिन हमारे पास क्रिकेट की सच्ची स्प्रिट है, जिसके दम पर हम फिर वापसी करेंगे.

We may not have the real Mr Bean, but we have real cricketing spirit .. and we Pakistanis have a funny habit of bouncing back 🙂

Mr President: Congratulations. Your team played really well today. 👏 https://t.co/oKhzEvU972

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 27, 2022