Pakistan Reached in Semi-Final : पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) नीदरलैंड की साउथ अफ्रीका पर जीत से काफी उत्‍साहित हैं. अख्‍तर ने अफ्रीकी टीम को इतने अहम मैच में हराकर पाकिस्‍तान को सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका देने के लिए धन्‍यवाद किया. साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि पाकिस्‍तान लगातार दो मैच हारने के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने का हकदार नहीं था.

सुपर-12 ग्रुप-2 से साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था. जीत से चंद कदम पहले जिम्‍बाब्‍वे के साथ पहला मैच बारिश से धुलने के बावजूद टेम्‍बा बावुमा की टीम ने जबर्दस्‍त वापसी की. बैक टू बैक मैचों में बांग्‍लादेश और भारत को हराकर साउथ अफ्रीका ने अपने इरादे साफ कर दिए थे. शानदार आगाज के बाद अफ्रीकी टीम को बीते मैच में पाकिस्‍तान ने मात दी थी. किसी को उम्‍मीद नहीं थी कि नीदरलैंड भी साउथ अफ्रीका को हरा सकता है. इस उलटफेर के बाद पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की कर ली है.