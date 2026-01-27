  • Hindi
पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार नहीं, पूर्व क्रिकेटर बोले- बांग्लादेश का समर्थन करना अच्छा लेकिन टीम की कीमत पर नहीं

PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने संकेत दिए हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकता है या फिर वह भारत से होने वाले मैच का बहिष्कार भी कर सकता है. इस पर...

January 27, 2026
पाकिस्तान ने इन दिनों टी20 वर्ल्ड कप में अपने मौजूदगी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. यूं तो उसने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है लेकिन वह टी20 वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं इस पर उसकी राय साफ नहीं है. हालांकि फिलहाल उसने इस पर फैसला टाल दिया है. PCB अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस पर फैसले के लिए शुक्रवार या सोमवार की डेडलाइन तय की है.पाकिस्तान ने यह कदम तब उठाने की सोची, जब आईसीसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को ठुकराय दिया था, जिसमें उसने अपने मैच भारत से बाहर कराने की अपील की थी.

इस बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों और बोर्ड के पूर्व अधिकारियों ने एक सुर में कहा है कि बांग्लादेश का समर्थन करना ठीक है लेकिन यह राष्ट्रीय क्रिकेट की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज का मानना है कि पीसीबी को पाकिस्तान टीम को विश्व कप में भेजना चाहिए, जबकि पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद महमूद और पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी को टीम को नहीं भेजने में कोई तर्क नजर नहीं आता. अब्बासी ने कहा, ‘मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और सदस्य बोर्डों के साथ संबंध खराब करने के अलावा पीसीबी टीम को नहीं भेजकर क्या हासिल करेगा?’

जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा जैसे दिग्गजों के कार्यकाल में बोर्ड से जुड़े रहे अब्बासी ने कहा कि पीसीबी को विश्व कप के लिए टीम भेजनी ही चाहिए. उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों का क्या होगा? जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो श्रीलंका को नुकसान होगा क्योंकि भारत के खिलाफ मुकाबलों सहित हमारे सभी मैच श्रीलंका में होने हैं.’

महमूद ने कहा कि पीसीबी का रुख सराहनीय है, लेकिन उसे समझदारी दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट के हितों को केंद्र में रखना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘हमें यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी अन्य क्रिकेट बोर्ड ने भारत से मैच हटाने की बांग्लादेश की मांग का समर्थन नहीं किया. मैं बांग्लादेश बोर्ड के रुख को समझ सकता हूं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आईसीसी की बैठक में उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला.’

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज, पूर्व मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच मोहसिन खान ने भी पीसीबी से वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘हमारे भारत के साथ मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं.’ उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पढ़ा है कि बांग्लादेश बोर्ड आईसीसी के फैसले के खिलाफ न तो अपील करेगा और न ही उसे चुनौती देगा.

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘तो फिर पीसीबी किस आधार पर टीम को विश्व कप में नहीं भेजेगा? यह हमारे क्रिकेट के लिए नुकसानदायक होगा.’ पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक और मोहम्मद यूसुफ ने अंतिम फैसला लेते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी.

इंजमाम ने कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से मैं पाकिस्तान को विश्व कप में खेलते देखना चाहता हूं. हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट को बड़े टूर्नामेंटों में टीम के अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है.’

