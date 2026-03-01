By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup से बाहर होते ही PAK कप्तान की गजब बेइजज्ती, पत्रकारों ने पूछा- कप्तानी खुद छोड़ेंगे या...
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान और उनके खेल पर खूब सवाल उठे हैं. टूर्नामेंट में उनका अभियान खत्म होने के बाद पत्रकारों ने पूछे तीखे सवाल....
T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के मुहाने तक पहुंचे पाकिस्तान को शनिवार को तब तगड़ा झटका लग गया, जब वह सह-मेजबान श्रीलंका से अपने आखिरी मैच में 65 रनों से जीत दर्ज नहीं कर पाया. इस मैच में अंत तक आते-आते उसकी हालत और पतली हो गई, जब उसे आखिरी ओवर में 28 रन बचाने थे और पहली 4 बॉल में ही दसुन शनाका ने 22 रन जड़ दिए. हालांकि अंत की 2 गेंदों पर वह कोई रन नहीं बना पाए और पाकिस्तान को 5 रन से यहां जीत मिल गई.
लेकिन सुपर 8 के इस मैच को जीतकर भी वह सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया. इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की पत्रकारों ने घनघोर बेइज्जती कर दी. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पाकिस्तान के कप्तान से कप्तानी छोड़ने से जुड़ा भी सवाल पूछा गया.
Reporter to Salman Agha- Aap Khud Captaincy Chhodenge Ya Aapko Pakistan Board Hataye
— Kanishk (@jeene2yarr) March 1, 2026
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान अली आगा से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वह खुद कप्तानी छोड़ देंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) उन्हें हटाएगा. इसके जवाब में आगा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप में उतना अच्छा नहीं खेला जितना हमें खेलना चाहिए था. मुझे लगता है कि अभी लिया गया कोई भी फैसला भावनात्मक होगा. हम वापस जाकर कुछ समय लेंगे और फिर जरूरी फैसला लेंगे.’
आगा से एक पत्रकार ने सवाल किया, ‘माइक हेसन कप्तान बनाते हैं और कप्तान को हटाते हैं. सिलेक्शन में उनके बहुत सारे वोट होते हैं और प्लेइंग 11 में उनकी बहुत सारी राय होती है. क्या आपको लगता है कि वह ज्यादा हावी हो रहे हैं, और वह आपको एक डमी कप्तान के तौर पर दिखा रहे हैं?’
इसके जवाब में आगा ने कहा, ‘समस्या यह है कि अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तो आपकी बेइज्जती होगी, लेकिन मेरी बात सुनिए. जब कोई टीम बनती है, तो वह एक टीम गेम होता है. यह किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं बनती. यह सभी लोगों के फैसलों का नतीजा होता है.’
सलमान आगा का बतौर कप्तान और बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में असफल रहे. वह 6 पारियों में सिर्फ 60 रन बना पाए. कप्तान के तौर पर भी उनके फैसले प्रभावी नहीं रहे. उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के प्रदर्शन से नाराज हैं. नकवी सलमान आगा को पाकिस्तान टी20 टीम की कप्तानी से हटा सकते हैं. इसके अलावा, बाबर आजम, उस्मान खान, शादाब खान और सलमान आगा के टी20 करियर पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हेड कोच माइक हेसन ने सलाह दी है कि पाकिस्तान को कुछ सीनियर खिलाड़ियों से आगे बढ़ते हुए युवा प्रतिभाओं में निवेश करना चाहिए और मॉडर्न टी20 क्रिकेट की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीम का पुनर्गठन करना चाहिए.
(एजेंसी इनुपुट्स के साथ)
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें