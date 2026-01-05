By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारीक पर चकिंग के आरोप, आलोचकों को स्पिनर ने कहा- जाहिल
पाकिस्तान का यह ऑफ स्पिनर बॉल फेंकने से पहले पॉपिंग क्रीज पर आकर अपना हाथ रोकता और उसकी कलाई भी सीधी नहीं दिखती, जिसके चलते उसे एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं.
पाकिस्तान के एक और गेंदबाज चकिंग के आरोप में फंसते दिख रहे हैं. इस बार अब तक सिर्फ दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले उस्मान तारीक (Usman Tariq) पर चकिंग का शक है. उनका पर बॉलिंग एक्शन संदिग्ध है और इस पर सवाल उठे तो इस गेंदबाज ने सवाल उठाने वालों को ‘जाहिल’ कह दिया है. अपने दूसरे ही टी20 इंटनरेशनल मैच में हैट्रिक ले चुके इस ऑफ स्पिनर को अब आगामी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीद है और ऐसे में कोई उसके बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाए तो लाजमी है वह भड़केगा तो है ही.
ऐसा नहीं है कि 28 वर्षीय इस गेंदबाज का बॉलिंग एक्शन पर पहली बार सवाल उठे हैं. वह बीते 6 महीने से जानकारों की रडार पर है और आलोचकों का दावा है कि वह अपनी कोहनी को 15 डिग्री से ज्यादा मोड़ता है, जो ICC के बॉलिंग नियमों का साफ उल्लंघन है.
इन दिनों यह ऑफ स्पिनर ILT20 में खेल रहा है और उसकी टीम डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिराट्स को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है. इस फाइनल से पहले उसने द नेशनल से बात करते हुए अपने संदिग्ध एक्शन पर सफाई दी.
उसने कहा, ‘जानकारी की कमी घातक होती है. मैंने पाकिस्तान में अलग-अलग बायोमैकेनिकल टेस्ट दिए हैं, दोनों में ही मेरे एक्शन को हरी झंडी मिल गई है और मेरा एक्शन ICC की गाइडलाइन के तहत ही है.’
इस स्पिनर ने कहा, ‘मेरी कोहनी में दो कौने हैं, जो इसे सीधा रखने में मुश्किल बनाते हैं और इसी के चलते दर्शकों को कन्फ्यूजन होती है.’
उसने कहा, ‘जब मैं टेस्ट के लिए गया था तो मुझे एक सप्ताह में ही पास कर दिया गया था. मुझे यह जवाव नहीं मिला कि मुझे अपना एक्शन बदलना है या फिर उसकी डिग्री में सुधार करना है. मुझे पूरा भरोसा था क्योंकि मैं वट्टा (चकिंग) नहीं फेंक रहा हूं.’
इस स्पिनर ने अब तक खेले 2 टी20I में 6 विकेट अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें एक हैट्रिक भी है. वहीं उसने अब तक खेले 40 टी20 मैचों में कुल 65 विकेट अपने नाम किए है. इनमें से 22 मैच वह IL T20, CPL और PSL में भी खेल चुका है, जिनमें कुल 37 विकेट अपने नाम किए हैं.
