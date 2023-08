Asian Games के लिए पाकिस्तानी टीम की घोषणा, जानिए किसे बनाया कप्तान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीन के हांगझू में होने वाले 19वें एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया है. ऑलराउंडर कासिम अकरम को पाकिस्तान टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. एशियन गेम्स में क्रिकेट 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

20 वर्षीय कासिम ने अब तक 20 प्रथम श्रेणी मैचों और 40 T20 मैचों में भाग लिया है और 2022 में ICC U19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान U19 की कप्तानी भी की है. 15 सदस्यीय टीम में आठ खिलाड़ी हैं जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पुरुष टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

8 खिलाड़ियों के पास इंटरनेशनल अनुभव

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों में आमिर जमाल (2 T20I), अरशद इकबाल (1 T20I), आसिफ अली (21 वनडे, 55 T20I), हैदर अली (2 वनडे, 33 T20I), खुशदिल शाह (10 वनडे) , 24 T20I), मोहम्मद हसनैन (9 वनडे, 27 T20I), शाहनवाज दहानी (2 वनडे, 11 T20I) और उस्मान कादिर (1 वनडे, 23 T20I) शामिल हैं.