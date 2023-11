PAK vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, शान मसूद को मिली कप्तानी

कराची: पाकिस्तान ने 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सोमवार को अपनी 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. नवनियुक्त मुख्य चयनकर्ता वहाब रियाज ने इस दौरे के लिए टीम का चयन किया है. शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

सईम अयूब और खुर्रम शहजाद को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है जबकि फहीम अशरफ, मीर हमजा और मोहम्मद वसीम जूनियर की टेस्ट टीम में वापसी हुई है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान टीम को अपना पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेलना है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट तीन जनवरी से सिडनी में होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीम: शान मसूद (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन अली, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नौमान अली, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, सरफराज अहमद.

🚨 SQUAD ANNOUNCED 🚨

Our 18-member squad for the three-match Test series against Australia 🇵🇰

Read more ➡️ https://t.co/eHP9NXPkOu#AUSvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/ioKnv0cBxJ

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 20, 2023