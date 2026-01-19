  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Pakistan Starts Blackmailing Icc And Came In Support Of Bangladesh To Not Play T20 World Cup In India

बांग्लादेश के साथ आया PCB- ICC को करने लगा ब्लैकमेल- बोला- BCB की बात नहीं मानी तो हम भी छोड़ देंगे T20 वर्ल्ड कप

बांग्लादेश के भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग को पाकिस्तान ने समर्थन देते हुए ICC को ब्लैकमेल करना शुरू किया है.

Published date india.com Published: January 19, 2026 7:23 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
PAK vs BAN icc
पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश @ICC

टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत नहीं आने की जिद पर अड़े बांग्लादेश को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का भी साथ मिल गया है. उसने सीधे-सीधे ICC को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो वह भी इस टूर्नामेंट से हट जाएगा. पाकिस्तान ने ICC पर दबाव बढ़ाने के मकसद से अपनी तैयारियों पर भी रोक लगा दी है.

‘टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट’ के अनुसार, एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश की भारत से बाहर अपने मैच कराने की मांग नहीं मानी गई तो वह टी20 वर्ल्ड कप से हट सकता है. इसके बाद पीसीबी ने कदम उठाते हुए टीम से अपनी तैयारी की रफ्तार धीमी करने को कहा है.

टेलीकॉमएशिया.नेट को पीसीबी के सूत्रों ने बताया, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले राष्ट्रीय टीम की सभी तैयारियों को रोक दिया है. टीम मैनेजमेंट को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है.’

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अनुरोध किया है कि उसके मुकाबले भारत से बाहर आयोजित कराए जाएं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फैसले का पूरा समर्थन किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी विभिन्न मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, ‘नकवी शनिवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकारों के बीच बातचीत का हिस्सा थे, और उन्होंने उनसे कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर बांग्लादेश की मांगें उनकी इच्छा के अनुसार हल नहीं होती हैं, तो वह इवेंट में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेंगे.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सूत्रों ने कहा कि पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की भी पेशकश की है. अगर श्रीलंका में वेन्यू उपलब्ध नहीं हैं. बांग्लादेश ने मांग की है कि उनके मुकाबलों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और आईपीएल 2026 के लिए अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी. ये रिपोर्ट्स आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आईं, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.