Pakistan Starts Blackmailing Icc And Came In Support Of Bangladesh To Not Play T20 World Cup In India

बांग्लादेश के साथ आया PCB- ICC को करने लगा ब्लैकमेल- बोला- BCB की बात नहीं मानी तो हम भी छोड़ देंगे T20 वर्ल्ड कप

बांग्लादेश के भारत आकर टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग को पाकिस्तान ने समर्थन देते हुए ICC को ब्लैकमेल करना शुरू किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत नहीं आने की जिद पर अड़े बांग्लादेश को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का भी साथ मिल गया है. उसने सीधे-सीधे ICC को चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की बात नहीं मानी गई तो वह भी इस टूर्नामेंट से हट जाएगा. पाकिस्तान ने ICC पर दबाव बढ़ाने के मकसद से अपनी तैयारियों पर भी रोक लगा दी है.

‘टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट’ के अनुसार, एक दिन पहले ही पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर बांग्लादेश की भारत से बाहर अपने मैच कराने की मांग नहीं मानी गई तो वह टी20 वर्ल्ड कप से हट सकता है. इसके बाद पीसीबी ने कदम उठाते हुए टीम से अपनी तैयारी की रफ्तार धीमी करने को कहा है.

टेलीकॉमएशिया.नेट को पीसीबी के सूत्रों ने बताया, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले राष्ट्रीय टीम की सभी तैयारियों को रोक दिया है. टीम मैनेजमेंट को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है.’

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आईसीसी से अनुरोध किया है कि उसके मुकाबले भारत से बाहर आयोजित कराए जाएं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के फैसले का पूरा समर्थन किया है.

रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी विभिन्न मुद्दों पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ हैं.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है, ‘नकवी शनिवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश सरकारों के बीच बातचीत का हिस्सा थे, और उन्होंने उनसे कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर बांग्लादेश की मांगें उनकी इच्छा के अनुसार हल नहीं होती हैं, तो वह इवेंट में अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेंगे.’

सूत्रों ने कहा कि पीसीबी ने टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की भी पेशकश की है. अगर श्रीलंका में वेन्यू उपलब्ध नहीं हैं. बांग्लादेश ने मांग की है कि उनके मुकाबलों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कोलकाता नाइट राइडर्स से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने और आईपीएल 2026 के लिए अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी. ये रिपोर्ट्स आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आईं, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी.