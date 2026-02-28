By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
PAK vs SL: शनाका के धमाके से बाल-बाल बचा पाकिस्तान, वर्ल्ड कप से हुआ बाहर, आखिरी गेंद तक अटकी रहीं सांसे
क्या वह आखइरी गेंद वाइड थी. देखकर पहली नजर में यही लगा. और अगर पाकिस्तान को आखिरी गेंद दोबारा फेंकनी पड़ जाती तो क्या पता कि शनाका पाकिस्तान को पस्त कर देते.
नई दिल्ली: पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला एक तरह से 16वें ओवर में खत्म हो चुका था. जैसे ही श्रीलंका ने पल्लेकल के मैदान पर अपना 148वां रन बनाया पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गया. शनिवार, 28 फरवरी को को सुपर 8 के इस मैच में शनाका जैसे ही उस्मान तारिक की गेंद पर एक रन पूरा किया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया.
पल्लेकल में खेले गए इस मैच में यहां से पाकिस्तान के लिए मैच में सिवाय सम्मान के और कुछ नहीं बचा था. वहीं श्रीलंका, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था, ने बस आत्मसम्मान के लिए लड़ने का इरादा किया. वह आखिरी गेंद तक लड़ा. और तब तक पाकिस्तान के लिए मुकाबला मुश्किल बनाए रखा. 6 गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे. और शनाका के धमाके ने लगभग यह हासिल ही कर लिया. शनाका 31 गेंद पर 76 रन बनाकर नाबाद रहे. इसमें दो चौके और 8 छक्के शामिल थे.
रत्नायके हुए आउट तो शनाका ने संभाला मोर्चा
पवन रत्नायके जब 18वें ओवर में 37 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए तो श्रीलंका अभी जीत से 51 रन दूर था. आखिरी दो ओवरों में श्रीलंका को जीत के लिए 46 रन चाहिए थे. शानका ने 19वें ओवर में लेग स्पिनर शादाब खान की गेंदों पर दो छक्के लगाए. अब मामला आखिरी ओवर पर आ गया था. और यहां पाकिस्तान बाल-बाल बचा.
आखिरी ओवर में फंस गए थे अफरीदी
पाकिस्तान ने अपने प्रीमियम गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर भरोसा जताया. सेमीफाइनल हाथ से जा चुका था लेकिन शनाका जिस अंदाज में खेल रहे थे मैच पर भी मंडराने लगा था खतरा. पहली गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री के पार गई. और अगली तीन गेंदों पर छक्के लगे. एक एक्स्ट्रा कवर, एक डीप स्क्वेअर लेग और तीसरा डीप कवर के ऊपर से. हालांकि पांचवीं गेंद पर उन्होंने स्मार्ट शॉट खेलना चाहा और वह चूके. वह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फाइन लेग पर खेलने गए और चूक गए. और यहीं गलती कर गए. ओवर की आखिरी गेंद वाइड लाइन के करीब से गुजरी. लेकिन अंपायर ने उसे लीगल गेंद कहा. आखिर में पाकिस्तान ने पांच रन से मैच जीता.
पाकिस्तान अच्छी शुरुआत के बाद भटका
पाकिस्तान को श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. साहिबजादा फरहान की टी20 वर्ल्ड कप 2026 की दूसरी सेंचुरी लगाई. वह एक टी20 वर्ल्ड कप में एक से ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने फखर जमां के साथ पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े. यह टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी. पाकिस्तान की टीम एक वक्त पर 240 रन से ज्यादा आगे जाती दिख रही थी. लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी पांच ओवरों में 49 रन बनाए. इसके साथ ही आखिरी 34 रन के लिए उसने 8 विकेट खो दिए. जो काफी ज्यादा रहे. इसने पाकिस्तान की पारी पर ब्रेक लगाए. और आखिर में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 212 रन का स्कोर बनाया.
147 से कम पर रोकना था श्रीलंका को
पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने के लिए यह मैच 65 रन से जीतना जरूरी था. पाकिस्तान को चाहिए था कि श्रीलंका 147 या उससे कम रन बनाए. लेकिन श्रीलंका को 213 के करीब पहुंच गया था. इसके साथ ही सेमीफाइनल की तीन टीमें तय हो गई हैं. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के नाम पक्के हो चुके हैं. वहीं रविवार, 1 मार्च को कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जाने वाली चौथी और आखिरी टीम होगी.
