नई दिल्ली: बुधवार, 30 अगस्त से एशिया कप (Asia Cup 2023) का आगाज हो रहा है. पाकिस्तान के शहर मुलतान में इस टूर्नमेंट का पहला मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला मेजबान और नेपाल (Pakistan vs Nepal) के बीच होगा. पाकिस्तान की टीम काफी संतुलित दिख रही है. उसके बल्लेबाजों की लिस्ट में बाबर आजम (Babar Azam) , मोहम्मद रिजवान (Mohammed Rizwan) और इमाम-उल-हक (Imam-ul-Haq) जैसे अहम बल्लेबाज हैं. वहीं गेंदबाजी भी शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi), हारिस राऊफ (Harris Rauf) और कई अहम खिलाड़ी हैं. साल 2012 के बाद से पाकिस्तानी टीम को इस खिताब को जीतने की दरकार है. अफगानिस्तान को बनडे सीरीज (Pakistan vs Afghanistan) में सूपड़ा साफ करने के बाद पाकिस्तानी टीम के हौसले बुलंद हैं. तो देखते हैं Pakistan SWOT Asia Cup 2023.

पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर शानदार है. टीम के पास अनुभव और आक्रामकता का मेल है. वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ और नसीम शाह जैसे कमाल के तेज गेंदबाज हैं. ये गेंदबाज खास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में तो ये गेंदबाज और भी खतरनाक हैं.