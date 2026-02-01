Hindi Cricket Hindi

Pakistan To Boycott India Match T20 World Cup 2026 India Gets Walkover Benefit Explained

भारत के साथ मैच न खेल खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा पाकिस्तान, जानिए T20 World Cup में टीम इंडिया को कैसे होगा फायदा

Ind Vs Pak T20 World Cup: पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है लेकिन वो भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाले मैच को नहीं खेलेगा.

T20 World Cup 2026

Ind Vs Pak: टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब सिर्फ सात दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान ने बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया है. पाकिस्तान सरकार ने तय किया है कि उसकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेलेगी. इस फैसले से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी इस पर क्या कदम उठाती है.

फैसले से पाकिस्तान को ही नुकसान

क्रिकेट जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का यह फैसला अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना और आईसीसी से टकराव मोल लेना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकता है. इस फैसले से पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ आगे चलकर उस पर प्रतिबंध या अन्य सख्त कार्रवाई की आशंका भी बढ़ सकती है. वहीं, अंक तालिका के नजरिए से देखें तो इस स्थिति में भारत को ही फायदा मिलता नजर आ रहा है.

भारत को मिल सकता है सीधा फायदा

अगर पाकिस्तान 15 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरता है, तो भारतीय टीम को बिना खेले ही जीत मिल जाएगी. आईसीसी के नियमों के अनुसार, अगर कोई टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो विपक्षी टीम को वॉकओवर दे दिया जाता है. इसका मतलब है कि भारत को सीधे दो अंक मिलेंगे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम को इस मैच में पसीना बहाए बिना ही पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिससे उसका सेमीफाइनल में पहुंचना और आसान हो जाएगा.

सेमीफाइनल या फाइनल में क्या होगा?

यह मामला सिर्फ ग्रुप स्टेज तक सीमित नहीं है. अगर पाकिस्तान का यही रुख आगे भी बना रहता है और वह सेमीफाइनल या फाइनल में भी भारत के खिलाफ खेलने से इनकार करता है, तो नियम वही लागू होंगे. सेमीफाइनल में ऐसा होने पर भारत सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं, अगर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान खेलने से मना करता है, तो भारतीय टीम बिना खेले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन बन जाएगी. ऐसे में पाकिस्तान का यह फैसला भारत के लिए नुकसान की बजाय बड़ा फायदा साबित हो सकता है.