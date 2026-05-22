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बांग्लादेश से टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद अपने घर में वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा पाकिस्तान, बाबर आजम की वापसी

पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज खेलनी. इस सीरीज के लिए PCB ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है.

Published date india.com Published: May 22, 2026 6:35 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
PAK beat SL T20i
पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, 3 मैच वनडे सीरीज

Pakistan 15 Members Squad Announced for ODI Series Against Australia: टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश से पिटकर स्वदेश लौटी पाकिस्तान का अगला पड़ाव अपने घर में 3 मैचों की वनडे सीरीज है. यह सीरीज उसे 6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलनी है. ऐसे में उसे घरेलू दर्शकों के सामने सम्मान बचाए रखने की चिंता भी होगी. इस सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने शुक्रवार को 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. शाहीन अफरीदी के हाथों में टीम की कमान सौंपी गई है.

कंगारू टीम के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए कई स्टार खिलाड़ियों की वापसी हुई है. बाबर आजम, शादाब खान, नसीम शाह और हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया गया है. वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे सूफियान मुकीम को भी टीम में जगह दी गई है. पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में खेल चुके अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास और रोहेल नजीर को पहली बार वनडे टीम में भी मौका दिया गया है.

पीसीबी के बयान के अनुसार, ‘बीमारी की वजह से उस्मान खान सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. मुहम्मद गाजी घोरी और नजीर को दो विकेटकीपर के तौर पर टीम में रखा गया है. पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को ट्रेनिंग कैंप के लिए इस्लामाबाद में एकजुट होगी. पूरी तरह से फिट न होने की वजह से फखर जमां और सैम अयूब चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं और वह पीसीबी की मेडिकल टीम की निगरानी में अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी. तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 30 मई से होगी. सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा और अंतिम मुकाबला 4 जून को लाहौर में खेला जाना है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय शृंखला साल 2024 में खेली गई थी, जहां पाकिस्तान ने 22 साल बाद सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का आखिरी बार दौरा 2022 में किया था और इस सीरीज को भी पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वॉड
शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), सलमान अली आगा (उपकप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, माज सदाकत, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), रोहेल नजीर (विकेटकीपर), नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, शमील हुसैन और सुफियान मोकिम.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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