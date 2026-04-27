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वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए इंग्लैंड,श्रीलंका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलेगा पाकिस्तान, हो गया ऐलान
आगामी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कुछ चमत्कार करके दिखाना चाहता है. इस कड़ी में अगले कुछ महीनों में इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ मिलकर त्रिकोणीय वनडे सीरीज खेलेगा.
पिछले कई ICC टूर्नामेंट में अपनी भद्द पिटवा चुका पाकिस्तान अब आगामी वनडे वर्ल्ड कप में कुछ कमाल कर के दिखाने की कोशिशों में जुटने जा रहा है. इस कड़ी में उसने अपने घर पर त्रिकोणीय सीरीज खेलने का प्लान बनाया है. पाकिस्तान ने इस सीरीज के लिए इंग्लैंड और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्डों को राजी कर लिया है और जल्दी ही इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा. इस सीरीज की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा. पाकिस्तान ने अपनी आखिरी त्रिकोणीय सीरीज पिछले साल फरवरी (2025) में खेली थी.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज को आगामी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से अहम मान रहा है. इस सीरीज में प्रत्येक टीम की भिड़ंत 1-1 बार दूसरी टीम से होगी. शीर्ष-2 टीमें फाइनल खेलेंगी.
पिछले कुछ समय से आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम के नतीजे अच्छे नहीं रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पास नेशनल टीम के लिए कई योजनाएं हैं. साल 2011 में मोहाली में भारत से हारने के बाद से पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया है. वर्ल्ड कप 2015 में पाकिस्तानी टीम क्वॉर्टरफाइनल से बाहर हो गई थी.
इसके बाद अगले दो वर्ल्ड कप (2019 और 2023) में टीम को पहले ही राउंड से बाहर होना पड़ा था. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में 2022 में वह फाइनल में पहुंची थी, जहां इंग्लैंड ने उसे मात दी थी. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह पहले और दूसरे दौर में ही पिछड़ गई.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के लिए बड़ी योजनाएं हैं, जिसके तहत इस साल अक्टूबर-नवंबर में इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ एक ट्राई-सीरीज खेली जाएगी. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस ट्राई-सीरीज के लिए सहमति दे दी है, और अगले कुछ दिनों में इसकी तारीखें तय कर ली जाएंगी. श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के दौरे पर होगा, इसलिए वनडे ट्राई-सीरीज टेस्ट मुकाबलों के बाद खेली जाएगी.’
रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, ‘पीसीबी मैनेजमेंट जून में व्हाइट-बॉल हेड कोच माइक हेसन और वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के साथ बैठकर तैयारी की योजनाएं बनाएगा.’ ऑस्ट्रेलिया भी इस साल मई-जून में तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाला है.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मार्च में बांग्लादेश के विरुद्ध सीरीज में 6 नए खिलाड़ियों को आजमाया था, लेकिन उस सीरीज में उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. ‘शाहीन वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान को अच्छे नतीजे दिलाने और वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. वह युवा खिलाड़ियों को आजमाने के लिए भी तैयार हैं.’ पाकिस्तान ने मार्च में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई सीरीज में छह नए खिलाड़ियों को आजमाया था, जिसमें उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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