पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में आज आमने-सामने है. यह मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है.

दोनों टीमों का स्क्वाड:

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): फखर जमान, इमाम-उल-हक, बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सऊद शकील, आगा सलमान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), गुलबदीन नायब, रियाज हसन, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, फरीद अहमद मलिक, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी