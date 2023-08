एशिया कप 2023 से पहले इस टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी पाकिस्तान, देखें फुल शेड्यूल

Pakistan vs Afghanistan ODI series: एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम (Pakistan cricket team) अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने वनडे सीरीज का शेड्यूल कन्फर्म कर दिया है. तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 अगस्त को खेला जाएगा और यह 26 अगस्त तक चलेगी.

दोनों टीमें 22 और 24 को हंबनटोटा में पहले दो मैच खेलेंगी और फिर 26 को अंतिम वनडे के लिए कोलंबो रवानो होगी. ये मैच कप्तान बाबर आजम की टीम को 50 ओवरों के एशिया कप से पहले अपने टीम संयोजन को ठीक करने का मौका देगा.

पाकिस्तान की टीम 17 अगस्त को श्रीलंका पहु्ंचेगी और फिर 19, 20 और 21 अगस्त को अभ्यास करेगी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अब तक चार वनडे मैच खेले हैं और सभी में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है. दोनों टीमें वनडे में आखिरी बार क्रिकेट विश्व कप 2019 में एक-दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरी थी.

श्रीलंका में खेली जाएगी सीरीज

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी. एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह सीरीज श्रीलंका में खेलने का फैसला लिया है. 30 अगस्त से एशिया कप का आयोजन होना है, जिसके अधिकांश मैच श्रीलंका में होंगे. पाकिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में एशिया कप खेला जा रहा है. एशिया कप का पहला मैच पाकिस्तान के मुल्तान में होगा, जिसमें मेजबान पाकिस्तान नेपाल से भिड़ेगा.

तीन मैचों की होगी सीरीज

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला मैच 22 अगस्त. दूसरा मैच 24 अगस्त और तीसरा मैच 26 अगस्त को खेला जाएगा. पहले दोनों मैच हंबनटोटा में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा वनडे मैच कोलंबो में खेला जाएगा.