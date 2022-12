PAK vs ENG 2nd Test Day 1 Stumps: अबरार अहमद के बाद कप्तान बाबर आजम ने दिखाई अपनी क्लास, पाकिस्तान ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा

पाकिस्तान के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे स्पिनर अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन शुक्रवार को अपने डेब्यू मैच में कमाल करते हुए 114 रन देकर सात विकेट लिए. 24 वर्षीय लेग स्पिनर का 7/114 पाकिस्तान के गेंदबाज द्वारा अपने पहले टेस्ट में एक पारी में तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वह टेस्ट में डेब्यू पर एक पारी में सात विकेट या उससे अधिक लेने वाले 22वें गेंदबाज बने.

अबरार ने अपने पहले ओवर में जैक क्रॉली को एक शानदार गुगली से क्लीन बोल्ड कर ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा, लेकिन अगले ओवर में 11 रन लुटाए क्योंकि इंग्लैंड ने आक्रमण करना जारी रखा. पांच ओवर के बाद, अबरार ने 39 रन दिए थे और बेन डकेट और ओली पोप ने अच्छी साझेदारी की. उन्होंने खुद 19वें ओवर में डकेट को एलबीडब्ल्यू कर दिया. उन्होंने इसके बाद जो रूट का बड़ा विकेट लिया, उन्होंने रुट को एक और शानदार लेग-ब्रेक के साथ एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेज दिया.

ओली पोप रिवर्स स्वीप की कोशिश में आउट हो गए और हैरी ब्रूक लिफ्ट के प्रयास में चलते बने, जिससे अबरार ने सुबह के सत्र में पांच विकेट लिए. वह टेस्ट क्रिकेट के अपने पहले दिन पांच विकेट लेने वाले वहाब रियाज के बाद सिर्फ दूसरे पाकिस्तानी गेंदबाज बने.

स्पिनर ने लंच के बाद पहले सात विकेट लेने के लिए दो और खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया. इसके बाद जाहिद महमूद ने शेष तीन विकेट लेकर अबरार को सभी 10 विकेट लेने का मौका नहीं दिया.

2022 में सिंध के लिए कायद-ए-आजम ट्रॉफी में पांच बार पारी में पांच विकेट और मैच में एक बार दस विकेट सहित सत्र में कुल 43 विकेट लेने के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अबरार का ड्रीम डेब्यू हुआ.