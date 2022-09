PAK vs ENG 3rd T20I LIVE Scorecard: पाकिस्तान दौरे पर गई इंग्लैंड की टीम कराची में आज तीसरा टी20i मैच खेल रही है. मंगलवार को शुरू हुई इस सीरीज का आज चौथे ही दिन तीसरा मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमों अब तक 1-1 की बराबरी पर हैं. कराची के मैदान पर अभी दोनों टीमें इस मैच के बाद एक और मैच रविवार को खेलेंगी.Also Read - पाकिस्तान से भिड़ रहा इंग्लैंड, यहां देखें- दूसरे T20I मैच का स्कोरकार्ड

इसके बाद सीरीज के अंतिम 3 मैच लाहौर में खेले जाएंगे. दोनों टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को परखने का अच्छा मौका है. लेकिन इंग्लैंड की टीम ने यहां अपने कुछ सीनियर खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से पहले आराम भी दिया है. Also Read - T20 Rankings: बाबर आजम को पछाड़ नंबर 3 पर चढ़े सूर्याकुमार यादव, हार्दिक पांड्या भी उछले

🚨 T O S S A L E R T 🚨

Pakistan win the toss and opt to bowl first 🏏#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/LpQcE9snDo

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 23, 2022