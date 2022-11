PAK vs ENG head to head: पाकिस्तान और इंग्लैंड 48वीं बार टेस्ट में होंगी आमने-सामने, देखें अब तक कौन किस पर पड़ा भारी

PAK vs ENG head to head: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 1 दिसंबर से तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. इंग्लैंड की मेंस क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई है. इंग्लिश टेस्ट टीम ने इससे पहले 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जब उसे 0-2 से हार मिली थी.

आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में इस समय इंग्लैंड चौथे और पाकिस्तान छठे नंबर पर है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 1 से 5 दिसंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान दौरे पर अपने तीनों मैच रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में खेलने हैं. इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पाकिस्तान दौरे पर आई थी, जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी.

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज- आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021 – 2023) का हिस्सा है. पाकिस्तान नौ टीमों की WTC अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है जबकि इंग्लैंड सातवें स्थान पर. आइये दोनों टीमों के बीच टेस्ट में हेड टू हेड (PAK vs ENG head to head) रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं.

PAK vs ENG head to head रिकॉर्ड

पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan vs England) के बीच टेस्ट में अब तक कुल 47 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें इंग्लैंड ने 26 और पाकिस्तान ने 21 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 1954 में खेला गया था. उस समय दोनों टीमों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी.

वहीं, पाकिस्तान में दोनों टीमों ने अब तक कुल 22 मैच खेले हैं, जिसमें से मेजबान पाकिस्तान ने 4 और मेहमान इंग्लैंड ने 2 जीते हैं जबकि 16 मुकाबले ड्रॉ भी हुए हैं.