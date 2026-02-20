By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड करेंगे सुपर 8 राउंड की शुरुआत- क्या है कोलंबो की पिच और मौसम का हाल- हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
T20 वर्ल्ड कप में शनिवार से सुपर 8 राउंड की शुरुआत हो रही है. यहां ग्रुप 2 से पहला मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा.
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के की टीमें गुरुवार से सुपर 8 राउंड की शुरुआत करने उतर रही हैं. यह सुपर 8 के ग्रुप 2 से पहला मैच है, जो शनिवार की शाम कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम अपना पहला मैच श्रीलंका में खेलने उतरेगी, जबकि पाकिस्तान को पूरा टूर्नामेंट ही यहीं पर खेलना है. इस मैदान पर वह रविवार को भारत के खिलाफ भी खेलने उतरा था, जहां उसे 61रनों से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन पाकिस्तान जानता है सुपर 8 में पुराने अंक और नेट रन रेट का महत्व नहीं है और उसे सेमीफाइनल की दौड़ के लिए नई शुरुआत करनी है. ऐसे में वह यहां दमदार परफॉर्मेंस कर सेमीफाइनल की उम्मीदों को आगे बढ़ाने उतरेगा.
कमाल की फॉर्म में साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान का प्रदर्शन बल्ले से अब तक कमाल का रहा है. फरहान 4 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 220 रन बना चुके हैं. वह टूर्नामेंट में अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फरहान ने शतकीय पारी खेली थी. हालांकि, पाकिस्तान के लिए समस्या यह रही है कि फरहान के अलावा टीम के अन्य बल्लेबाज टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके हैं.
बाबर, सईम और सलमान से चिंता
न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम को सईम अयूब, बाबर आजम और कप्तान सलमान आगा से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण से पार पाना है, तो टीम के बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा.
टिम सीफर्ट भी जमा रहे हैं रंग
वहीं न्यूजीलैंड का प्रदर्शन ग्रुप स्टेज में दमदार रहा है. टिम सीफर्ट के बल्ले से रन निकल रहे हैं और वह टूर्नामेंट में टीम की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. सीफर्ट 4 मैचों में 173 रन बना चुके हैं. वहीं, कनाडा के खिलाफ 36 गेंदों में 76 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर ग्लेन फिलिप्स भी फॉर्म में लौट चुके हैं.
कैसी है आर. प्रेमदासा की पिच
आर. प्रेमदासा की पिच की बात करें तो यह पिच आमतौर पर धीमी रहती है. यहां पर स्पिनर्स को पिच से अच्छी खासी मदद मिलती है और गेंद थोड़ा फंसकर बल्ले पर आता है. यही कारण है कि कोलंबो के इस मैदान पर ज्यादा बड़े स्कोर नहीं लगते. इस मैदान पर पहली पारी में औसतन स्कोर 144 रन रहा है, जबकि दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 129 रन है.
कोलंबो का मौसम
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच पर बारिश का खतरा है. मैच के समय मैदान के चारों ओर काले बादल छाए रहने की संभावना है. बारिश की संभावना लगभग 75 प्रतिशत है. मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, दिन का तापमान यहां अधिकतम 30° C तक जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमा 24° C तक रहेगा. मैच के समय यहां हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर/घंटे की गति तक होगी. बादल छाए रहेंगे, जबकि हवा में नमी का स्तर 87 फीसदी तक होगा. हालांकि मैच के समय बारिश की कोई आशंका नहीं है.
PAK vs NZ हेड टू हेड
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 49 T20I मैच खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 24 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 23 मैचों में जीत दर्ज की है. इस तरह दोनों टीमों के बीच होने वाले सुपर-8 के मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.
(एजेंसी से)
