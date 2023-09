Hindi Cricket Hindi

Pakistan Vs New Zealand Warm Up Match Pakistan Vs New Zealand Will Be Played In Empty Stadium

World Cup 2023 Warm Up Matches: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच क्यों खाली स्टेडियम पर खेला जाएगा, दर्शकों के पैसे लौटाए जाएंगे

Pakistan और New Zealand के बीच ICC World Cup 2023 का वॉर्मअप मैच खाली स्टेडियम पर खेला जाएगा. BCCI ने आखिर यह फैसला क्यों किया और क्या है पूरा मामला.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में दर्शक नहीं होंगे.

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को साफ कर दिया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2023) में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वॉर्म-अप (Pakistan vs New Zealand Warm-Up Match World Cup 2023) मैच दर्शकों के बिना खेला जाएगा. यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Cricket Stadium) पर खेला जाएगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों (Security Agencies Hyderabad) की सलाह पर लिया है. इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह मैच त्योहार के दिन हो रहा है. BCCI ने साफ कर दिया है कि जिन फैंस ने टिकट लिए हैं उन्हें पूरे पैसे लौटाए (Ticket Refund Pak-NZ warm up match) जाएंगे.

त्योहार के दिन मुकाबला (Ganesh Visrajan 2023)

ध्यान देने की बात है कि हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन ने स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के कहने पर ऐसा किया है. सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि 28 सितंबर को गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan 2023 Date) और मिलान-उल-नबी (When is Eid Milad-un Nabi 2023) के चलते शहर में काफी भीड़ हो सकती है.

पाकिस्तान की टीम बुधवार, 27 सितंबर को दुबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचेगी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला 29 सितंबर को होगा. और इसके बाद 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia Warm-Up Match) के खिलाफ वॉर्म-अप मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा.

पाकिस्तान के मुकाबले हैदराबाद के मैदान पर (Pakistan Warm-Up Match Venue)

पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच 6 अक्टूबर को हैदराबाद में ही नीदरलैंड्स (Pakistan vs Netherlands) के खिलाफ होगा. और 10 अक्टूबर को अपना दूसरा ग्रुप मैच भी इसी मैदान पर श्रीलंका (Pakistan vs Sri Lanka) के खिलाफ होगा. इसके बाद 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) पर मैच होगा.

पाकिस्तान को भारत आने का वीजा मंगलवार को मिल जाएगा. टीम दुबई के रास्ते भारत पहुंचेगी. पाकिस्तान का वीजा सोमवार को ही अप्रूव हुआ है.

पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शेड्यूल- Pakistan Cricket Team World Cup 2023 Schedule

6 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड, हैदराबाद, दोपहर 2 बजे

10 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, हैदराबाद, दोपहर 2 बजे

14 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम भारत, अहमदाबाद, दोपहर 2 बजे

20 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, दोपहर 2 बजे

23 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई, दोपहर 2 बजे

27 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, चेन्नई, दोपहर 2 बजे

31 अक्टूबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, कोलकाता, दोपहर 2 बजे

4 नवंबर: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, बेंगलुरु, सुबह 10:30 बजे

11 नवंबर: पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड, कोलकाता, दोपहर 2 बजे

पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 टीम- Pakistan Cricket World Cup Full Squad 2023

बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, फखर जमान, इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा , मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर.

मुख्य कोच ग्रांट ब्रैडबर्न हैं. मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ यात्रा करेंगे.

