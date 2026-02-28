Hindi Cricket Hindi

Pakistan Vs Sri Lanka Sahibzada Farhan And Fakhar Zaman Created History To Score Biggest Partnership In T20 World Cup History

T20 World Cup 2026: 18 दिन में टूट गया न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड, फरहान और फखर बने वर्ल्ड कप के नंबर 1 जोड़ीदार

Pakistan vs Sri Lanka: पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है.

साहिबजादा फरहान और फखर जमां की रिकॉर्ड साझेदारी

पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला खेल रही है. पल्लेकल में खेले जा रहे इस मैच में पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने कमाल की साझेदारी की. उनकी रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर पाकिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 212 रन बनाए. इस जोड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारी

साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के फिन एलन और टिम सिफर्ट ने यूएई के खिलाफ नाबाद 175 रन जोड़े थे. उन्होंने लक्ष्य हासिल करते हुए यह पार्टनरशिप की थी. दोनों ने 10 फरवरी 2026 को चेन्नई में यह रन जोड़े थे.

तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के जोस बटलर और एलेक्स हेल्स का नाम आता है. इन दोनों ने 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में 10 नवंबर को दुबई में भारत के खिलाफ नाबाद 170 रन जोड़े थे.

भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड केएल राहुल और रोहित शर्मा के नाम है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 140 रन बनाए थे.

श्रीलंका ने चुनी गेंदबाजी, पाकिस्तान की तेज और बड़ी शुरुआत

शनिवार को श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने इस मैच में बाबर आजम को ड्रॉप किया. और सलामी जोड़ी में भी बदलाव किया. सईम अयूब की जगह अनुभवी फखर जमां ने साहिबजादा फरहान के साथ पारी का आगाज किया. दोनों ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख ही अपनाया. दोनों ने सिर्फ 15.5 ओवर में 176 रन जोड़े.

श्रीलंका के गेंदबाजों में अनुशासन का अभाव नजर आया. और उस पर टीम की खराब फील्डिंग. पाकिस्तान ने इसका पूरा फायदा उठाया. पाकिस्तान ने 4.4 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए. और 10वें ओवर में पाकिस्तान ने अपने 100 रन पूरे किए.

बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमां ने ज्यादा हाथ खोले. उन्होंने 27 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. उन्होंने 42 गेंद पर 84 रन की पारी खेली. अपनी पारी में उन्होंने नौ चौके और चार छक्के लगाए. वह दुष्मंता चमीरा की गेंद पर बोल्ड हुए.

साहिबजादा फरहान की एक और सेंचुरी

इसके बाद साहिबजादा फरहान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना दूसरा शतक पूरा किया. वह वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. वह पारी के आखिरी ओवर में पूरे 100 रन बनाकर आउट हो गए.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारियां

साझेदारी विकेट रन पारी बनाम मैदान 1 फखर जमां, साहिबजादा फरहान (PAK) 1 176 1 श्रीलंका पाल्लेकेले 2 फिन एलन, टिम सीफर्ट (NZ) 1 175* 2 यू.ए.ई. चेन्नई 3 जोस बटलर, एलेक्स हेल्स (ENG) 1 170* 2 भारत एडिलेड 4 क्विंटन डी कॉक, राइली रूसौ (SA) 2 168 1 बांग्लादेश सिडनी 5 महेला जयवर्धने, कुमार संगकारा (SL) 2 166 1 वेस्ट इंडीज ब्रिजटाउन 6 इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज (AFG) 1 154 1 युगांडा प्रोविडेंस 7 बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (PAK) 1 152* 2 भारत दुबई (DICS) 8 एलेक्स हेल्स, इयोन मॉर्गन (ENG) 3 152 2 श्रीलंका चट्टोग्राम 9 ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र (NZ) 3 146* 2 कनाडा चेन्नई 10 क्रिस गेल, ड्वेन स्मिथ (WI) 1 145 1 दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग

इससे पहले उन्होंने विराट कोहली के वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए. विराट ने 2014 में 319 रन बनाए थे. इस मैच से पहले साहिबजादा को 37 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया.

कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मैच में कम-से-कम 64 रन से जीत हासिल करनी होगी. यानी पाकिस्तान को श्रीलंका को 147 या उससे कम के स्कोर पर रोकना होगा. अगर वह ऐसा कर लेता है तो न्यूजीलैंड से बेहतर रनरेट के आधार पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो न्यूजीलैंड अंतिम चार में पहुंच जाएगा. श्रीलंका पहले ही बाहर हो चुका है वहीं सुपर 8 के ग्रुप-2 से इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है.

