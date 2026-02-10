Hindi Cricket Hindi

Pakistan Vs Usa T20 World Cup 2026 Pakistan Beat America By 32 Runs Match Report Hindi

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने हासिल की लगातार दूसरी जीत, USA को 32 रनों से हराया

Pak Vs USA: टी20 विश्व कप 2026 के 12वें मुकाबले में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से हराकर दर्ज की दूसरी जीत.

Pak Vs USA T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 के 12वें मुकाबले में पाकिस्तान ने मंगलवार को से हराकर शानदार जीत दर्ज की. यह पाकिस्तान की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत रही. इससे पहले पाकिस्तान ने नीदरलैंड को मात दी थी. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. मुकाबला कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेला गया, जहां दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके सामने अमेरिका की टीम दबाव में नजर आई.

पाकिस्तान की दमदार बल्लेबाजी

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए. टीम को साइम आयूब और साहिबजादा फरहान ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी हुई. साइम आयूब 17 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान सलमान अली जल्दी पवेलियन लौट गए और सिर्फ 1 रन ही बना सके. इसके बाद बाबर आजम और फरहान ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 81 रनों की अहम साझेदारी की. बाबर आजम ने 32 गेंदों में 46 रन बनाए. साहिबजादा फरहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रन ठोके. अंत में शादाब खान ने 12 गेंदों में 30 रनों की तेज पारी खेलकर टीम का स्कोर 190 तक पहुंचाया.

अमेरिका की अच्छी शुरुआत

191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका की टीम को ऐंड्रियस गौस और शयन जहांगीर ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़े. हालांकि पांचवें ओवर में मोहम्मद नवाज ने ऐंड्रियस गौस को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया. इसके बाद अमेरिका की पारी लड़खड़ा गई. कप्तान मोनांक पटेल सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए. शादाब खान ने शयन जहांगीर को भी पवेलियन भेजा. शयन जहांगीर ने 34 गेंदों में 49 रन की अच्छी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे. इसके बावजूद अमेरिका की टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही.

अमेरिका 158 पर सिमटा अमेरिका

अमेरिका की पारी को रोकने में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई. 16वें ओवर में उस्मान तारिक ने मिलिंद कुमार को आउट किया, जिन्होंने 22 गेंदों में 29 रन बनाए. 19वें ओवर में उस्मान तारिक ने हरमित सिंह और मोहम्मद मोहसिन को आउट कर अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. शुभम रांजने ने जरूर संघर्ष किया और 30 गेंदों में 51 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके. अमेरिका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी और 32 रनों से मुकाबला हार गई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है.

