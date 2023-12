पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत, न्यूजीलैंड को पहली बार T20I में मात दी

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में सात विकेट से हराया. पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की T20I क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पहली जीत है. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 127 रन बनाए. इसके बाद पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 18.2 ओवर में 128 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया.

🚨 FIRST T20I WIN OVER NEW ZEALAND 🏏@aliya_riaz37 and @maroof_bismah‘s unbroken 39-run stand sees Pakistan claim a memorable victory! 🤩#NZWvPAKW | #BackOurGirls pic.twitter.com/4BSoqPKjIR

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 3, 2023