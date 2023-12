PAK W vs NZ W: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार जीती T20I सीरीज

डुनेडिन: पाकिस्तान महिला टीम (Pakistan women’s cricket team) ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. पाकिस्तान ने मंगलवार को तीन मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले मेजबान न्यूजीलैंड को 10 रन से हराकर टी20 सीरीज जीत ली. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज जीती है.

पाकिस्तान ने अपने 20 ओवरों में कुल 137/6 का सम्मानजनक स्कोर बनाया और मेजबान टीम को 127/7 के स्कोर पर रोक दिया. पाकिस्तान टीम की अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश को हराने के बाद से घर से बाहर यह पहली टी20 सीरीज जीत है.

टी20 सीरीज से पहले पाकिस्तान महिला टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-8 का रिकॉर्ड था, लेकिन मेहमान टीम ने पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली और तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को क्वीन्सटाउन में खेला जाएगा.

HISTORY MADE IN DUNEDIN 🤩@imfatimasana bowls with fire to help Pakistan claim a remarkable series win over New Zealand! 🙌#NZWvPAKW | #BackOurGirls pic.twitter.com/PRwluRJDqU

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 5, 2023