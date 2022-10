India vs Pakistan T20 World Cup 2022 : भारत और पाकिस्‍तान के बीच मैच का जुनून हमेशा से ही दोनों देशों के फैन्‍स के बीच देखने को मिलता है. मौका जब टी20 वर्ल्‍ड कप का हो तो यह जुनून और भी बढ़ जाता है. दोनों पड़ोसी देशों के बीच सुपर-12 में हुए मुकाबले से ठीक पहले अपनी टीम को चीयर कर रही पाकिस्‍तानी अभिनेत्री सहर शिनवारी (Sehar Shinwari) इस वक्‍त सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल की जा रही हैं. भारतीय फैन्‍स उन्‍हें अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की मांग कर रहे हैं. सहर अपना वादा निभाने की जगह सोशल मीडिया पर ऊल जलूल बातें करके कन्‍नी काटने में जुटी हैं.Also Read - VIDEO: विराट कोहली और हारिस राउफ के खिलाफ एमसीजी में जड़े उन दो छक्कों की कहानी, जिसने बदल दिया मैच का रुख

If India wins today, I’ll delete Twitter forever and never come back

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) October 23, 2022