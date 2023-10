भारत की जीत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने लिखा...जय श्री राम, सोशल मीडिया यूजर्स ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शनिवार को भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से आसानी से हरा दिया. भारत की इस जीत पर दुनिया भर के दिग्गज हस्तियों ने बधाई दी है. टीम इंडिया को बधाई देने वालों में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम भी जुड़ गया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने कुछ ऐसा लिखा, जिसकी सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है.

दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने अहमदाबाद में भारतीय टीम की जीत के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा, जय श्री राम. भारतीय टीम को बधाई. कनेरिया ने अपने यू ट्यूब चैनल पर टीम इंडिया के गेंदबाजों की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आज जो क्रिकेट खेली है, वह कहीं से अच्छी नहीं है. सब चीजें टीम के लिए सही जा रहा था, मगर उसके बाद टीम ने 33 रन के अंदर आठ विकेट गंवा दिए. भारतीय टीम पूरे मैच में शानदार रही.

दानिश कनेरिया के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी जमकर तारीफ की है, हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें सलाह भी दे डाली. राघवेंद्र सिंह नाम से एक यूजर ने लिखा, कनेरिया जी, आप हिन्दू हैं हमे पता है, पर आप पाकिस्तानी भी हैं. इतना खुल कर अपनी बात रखेंगे तो वहां के लोगों को हज़म नहीं होगी, आपके सुरक्षा को खतरा हो सकता है.

Danish bhai, I hope this is not to provoke some of your fellow Pakistanis!!! Please criticise your pakistani team but always pray good for your pakistan, it’s your matribhumi . JaiShriRaam 🧡🕉️🚩🚩🚩🚩🚩

