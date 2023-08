अंग्रेजी को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर का फिर उड़ा मजाक, सोशल मीडिया हुई जमकर बहस

पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंग्रेजी को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर मजाक उड़ता रहता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कई प्लेयर्स अपनी खराब अंग्रेजी को लेकर लोगों के निशाने पर आ चुके हैं. अब एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जब पाकिस्तान के खिलाड़ी शादाब खान और हसन अली से जुड़ा है, जिसमें पाकिस्तान के ही एक फैन ने क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाया है.

शादाब खान के पोस्ट पर उड़ा मजाक

दरअसल पाकिस्तान के खिलाड़ी शादाब खान ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इस तस्वीर के कैप्शन के साथ उन्होंने लिखा…मॉडलिंग स्किल बेटर ? अपने टीम मेट्स से सीख रहा हूं. शादाब खान के इस कैप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक था, जिसके बाद क्रिकेट फैंस ने जमकर मजे लिए. हालांकि शादाब खान ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उसे फिर से शेयर किया. इस पोस्ट पर हसन अली ने शादाब खान की तारीफ की. अब यूजर्स ने हसन अली की भाषा को लेकर उन्हें अपना निशाना बनाया.