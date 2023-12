'गजब बेइज्जती है ...'; ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर खुद ही ट्रक में सामान लोड करते दिखे PAK क्रिकेटर्स, यूजर्स ने शेयर किए मजेदार Memes

कैनबरा: तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई. टीम सिडनी के रास्ते शुक्रवार को कैनबरा पहुंची. कैनबरा पहुंचने के बाद पाकिस्तान टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मेहमान टीम के खिलाड़ी खुद ही ट्रक में अपना सामान लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स अब टीम की खूब मजाक उड़ा रहे हैं और सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि कैनबरा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए वहां पर पाकिस्तानी दूतावास या ऑस्ट्रेलिया से कोई अधिकारी मौजूद नहीं था. इसके बाद नवनियुक्त कप्तान शान मसूद के नेतृत्व में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुद ही अपना सामान ट्रक पर लादना पड़ा. हैरानी की बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जिस 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, उसके साथ 17 सदस्यीय टीम मैनेजमेंट का भी चयन किया गया है. लेकिन 17 में से एक भी सपोर्ट स्टाफ या उसका कोई अधिकारी खिलाड़ियों की मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं था.

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, पाकिस्तान के खिलाड़ी और 17 सदस्यीय टीम मैनेजमेंट ने गुरुवार तड़के 3 बजे लाहौर हवाई अड्डे से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ी. वे रास्ते में दुबई में रुके और फिर उन्होंने सिडनी के लिए उड़ान भरी. 24 घंटे से भी ज्यादा हवाई सफर करने के बाद टीम शुक्रवार को सिडनी पहुंची और फिर कैनबरा. टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ 6-9 दिसंबर तक मनुका ओवल में चार दिवसीय टेस्ट मैच खेलना है.

ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा नहीं की है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पाकिस्तान टीम को अपना पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेलना है. इसके बाद दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा. सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट तीन जनवरी से सिडनी में होगा. पाकिस्तान का 2019 के बाद से ये पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा है. पिछली बार मेहमान टीम को 0-2 से हार मिली थी.

No official present from Pakistan embassy or Australia to receive Pakistani Players at Airport. Pakistan Players were forced to load their luggage on the truck.

